2 213 $ pour le Projet Filet

Les 28 et 29 janvier, les clients du Super C de Rivière-du-Loup ont pu faire emballer leur épicerie par les élèves, les coordonnateurs et les administrateurs du Projet Filet. Grâce à la générosité des clients, c’est un montant de 2 213 $ qui a été amassé au cours de ces deux journées.

«Nous tenons à remercier le directeur du Super C, Marco Dumais, qui a permis la tenue de cette activité. Un gros merci aux clients pour leur grande générosité», a-t-on indiqué.

Le Projet Filet est destiné aux personnes de 16 à 30 ans qui désirent effectuer un retour aux études. Il vise la persévérance scolaire en vue de l’obtention d’un diplôme d’études secondaires ou de préalables requis pour des études professionnelles ou supérieures.

Le but ultime de la démarche est la réussite scolaire et la valorisation personnelle pour bâtir un projet de vie. Pour ce faire, le projet est composé de 14 heures dans un volet scolaire et de 16 heures dans un volet éducation à la citoyenneté et ce, à chaque semaine. La rémunération des participants peut être possible sous certaines conditions.

Pour plus de renseignements ou pour inscription, vous pouvez contacter la coordonnatrice Julie Létourneau ou Vicki Levesque, intervenante sociale, au 418-862-8277, poste 3692 ou par courriel à l’adresse suivante : projet.filet@hotmail.fr.