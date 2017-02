Hommage au suivant : une nouvelle façon de dire merci

Papa Noël Sow et Mélanie Émond de Rivière-du-Loup, ont imaginé une nouvelle façon de dire merci à une personne de votre entourage qui vous a aidé d’une manière significative à une période de votre vie. «Hommage au suivant» n’a rien de bien sorcier, il s’agit d’organiser une belle fête à l’intention de votre invité qui à son tour pourra souligner l’implication d’une autre personne. L’appellation «Hommage au suivant» prend ainsi tout son sens.

Et quoi de mieux pour débuter cette belle initiative que par son propre vécu. Lorsque Papa Noël est arrivé à Rivière-du-Loup, il a reçu l’appui de Denis Desjardins. «Je voulais le remercier de son beau geste de bienvenue. Denis s’est beaucoup impliqué dans mon intégration, un peu comme un grand frère», a mentionné M. Sow. Ainsi, le 28 janvier dernier, lui et sa compagne ont organisé une fête au Café du Clocher regroupant une vingtaine de personnes, des parents et des amis de Denis Desjardins. «Il y a eu de la musique, nous lui avons donné un certificat et la nappe signée par les personnes présentes», a raconté Mme Émond.

«J’ai été surpris, ce fut très plaisant. Ça nous fait comme une fleur, c’était très agréable. Je voyage depuis plusieurs années et c’est important pour moi d’aider des personnes à s’intégrer à notre coin de pays. Ce sont des gens qui ont du potentiel, il faut donner une chance à notre prochain et on ne sait jamais comment ça nous revient», a commenté M. Desjardins. «L’idée est géniale, j’aimerais rendre hommage au suivant, mais pour le moment je ne sais pas qui et quand», a-t-il confié.

BESOIN D’AIDE

«Nous voulions démarrer une chaine et nous sommes prêts à aider d’autres personnes à organiser une soirée. Il peut y avoir plusieurs chaines. Nous offrons le service et nous demandons un peu d’argent, mais seulement pour couvrir les dépenses de la soirée. Notre but n’est pas de faire de l’argent avec ça», a expliqué Mélanie Émond.

Ceux qui souhaitent confier à Papa Noël et Mélanie l’organisation de leur «Hommage au suivant» doivent simplement remplir un formulaire afin de mieux connaitre la personne fêtée : sa chanson préférée, des anecdotes, les amis proches, etc. On peut les contacter sur leur page Facebook.

«On t’a donné une tape dans le dos, c’est maintenant à ton tour de rendre hommage à une personne qui occupe une place spéciale dans ta vie, dans ton cœur», a conclu Papa Noël Sow.