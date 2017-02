2017 : une année marquante pour les carrefours jeunesse-emploi

L'année 2017 souligne le déploiement du Créneau carrefour jeunesse dans tous les carrefours jeunesse-emploi (CJE) du Québec ainsi que le 20e anniversaire du RCJEQ qui regroupe près de 80 CJE présents sur l'ensemble du territoire québécois.

«Les besoins des jeunes sont toujours plus grands. Les actions proposées doivent donc être innovantes pour nous permettre d'accompagner les jeunes dans l'atteinte de leurs objectifs de vie. Nous croyons que le déploiement du Créneau carrefour jeunesse est l'une des réponses adéquates pour les jeunes. Les travaux de co-construction et d'amélioration continue effectués par le Secrétariat à la jeunesse (SAJ) en collaboration avec le RCJEQ ainsi que les échanges constants avec nos membres, nous permettent d'affirmer avec conviction que le Créneau carrefour jeunesse, par sa souplesse d'intervention, est une formidable opportunité pour les CJE de mettre leur expertise au service des jeunes du Québec dans la réalisation de leur plein potentiel», a déclaré Serge Duclos, président du RCJEQ.

Le Créneau carrefour jeunesse est un programme coordonné par le Secrétariat à la jeunesse en collaboration avec le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec et mis en œuvre par les carrefours jeunesse-emploi. Ce programme permet notamment la mise en place de services directs en matière d'autonomie sociale et personnelle et de persévérance scolaire pour les jeunes qui sont à risque de décrocher ou qui ont décroché depuis moins de six mois, ainsi que des projets d'entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat.

Pour célébrer son 20e anniversaire, le RCJEQ proposera, sous peu, une programmation qui permettra de souligner le parcours des jeunes passés par les carrefours jeunesse-emploi (CJE) ainsi que les nombreuses réalisations des CJE et du RCJEQ effectuées tout au long des 20 dernières années.