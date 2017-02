Randonnée aux flambeaux au sentier du Gros Bill à Saint-Clément

En collaboration avec la table des Saines Habitudes de vie des Basques, le comité de développement de Saint-Clément, le comité des loisirs, et la Maison de la Famille des Basques, une randonnée aux flambeaux aura lieu à Saint-Clément le samedi 11 février à 19h.



Le départ se fera au chalet du Sentier du Gros Bill avec une halte en bout de sentier avec feu de camp. De retour au chalet, il y aura bouillon chaud et tire sur la neige pour se réchauffer sous les étoiles. La piste adaptée au ski de fond, raquettes ou même simplement à pied. Il y aura un service de motoneige et de traineaux pour certains besoins.

Un autobus en provenance de Trois-Pistoles sera offert aux randonneurs de la MRC des Basques désirant participer à l'activité. Le départ se fera à 18h de la Maison de la Famille, un arrêt à l'église de Saint-Jean-de-Dieu à 18h20. Le retour se fera à 20h45. C’est un sentier d’environ 5km au niveau de difficulté moyenne.