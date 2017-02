De l’éperlan à 2 700 $ la douzaine!

La pêche à l’éperlan est une activité hivernale qui peut s’avérer très intéressante si elle est faite dans les règles. Elle peut aussi être très couteuse dans l’illégalité. La somme de 2 700 $, c’est ce que vous devrez payer si vous êtes condamné devant un tribunal pour avoir vendu ou acheté de l’éperlan arc-en-ciel.

«Pour une première infraction, l’amende minimale prévue pour une personne reconnue coupable de vente ou d’achat d’éperlans arc-en-ciel provenant d’une pêche sportive est de 1 825 $, à cela s’ajoutent des frais de 456 $ et un montant de 456 $ de contribution pour le CAVAC, soit un total de 2 743 $», a expliqué Luc Forest, agent de protection de la faune.

L’employé du Service de la protection de la faune de La Pocatière a ajouté que l’amende minimale s’applique pour chaque vente, donc si les pêcheurs vendent le total de 60 éperlans à 5 personnes différentes (12 éperlans par personne), l’amende minimale serait de 13 715 $ (5 X 2 743 $).

La population d’éperlans arc-en-ciel du sud de l’estuaire du Saint-Laurent possède un statut d’espèce vulnérable en vertu de la Loi sur les espèces menacées et vulnérables du Québec depuis plusieurs années. Pour diminuer la pression de la pêche récréative sur l’éperlan arc-en-ciel, la limite quotidienne de capture a été coupée de moitié, passant de 120 à 60. Et toute pêche commerciale a été interdite.

«C’est déjà une grosse pression sur une espèce vulnérable. Si, en plus, des gens dépassent les quotas et en font le commerce, la situation de l’éperlan risque de se dégrader et de nouvelles mesures de protection pourraient être prises au détriment des vrais pêcheurs sportifs. Si vous achetez des éperlans, capturés par des pêcheurs sportifs, vous contribuez à l’augmentation de la pression de pêche et vous encouragez les braconniers à capturer des surplus. Sans acheteur, il n’y a pas de vendeur», a commenté M. Forest.

«La pêche à l’éperlan, comme celle qui se pratique sur la rivière Verte à L’Isle-Verte et dans la rivière du Loup à Rivière-du-Loup, est une activité fort agréable et, si elle est pratiquée en respectant les règles, pas trop dispendieuse», a conclu l’agent de protection de la faune.