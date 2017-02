Le Pavillon récréatif Marius-Soucy à Dégelis

Le 27 janvier dernier, c’est à titre posthume que la Ville de Dégelis a rendu hommage à un homme décédé le 20 juillet 1992 à l’âge de 57 ans. Un ancien bâtiment dans lequel il a investi de nombreuses heures de bénévolat a donc été nommé officiellement le «Pavillon récréatif Marius-Soucy».

Dégelis a la particularité et la chance de pouvoir compter sur un bénévolat important de ses citoyens. Marius Soucy était l’un de ces bénévoles qui s’investissait sans compter dans l’organisation d’activités ou la formation de comités visant à promouvoir les loisirs.

Encore aujourd’hui, ce bâtiment est utilisé par la population et par diverses organisations récréatives et sportives puisqu’il est situé au cœur d’infrastructures de loisirs telles que terrains de soccer, anneau de glace, patinoire extérieure, terrains de tennis, etc.

C’est à l’occasion de l’ouverture du Carnaval de Dégelis qu’a eu lieu cet hommage en présence de nombreux citoyens et de bénévoles impliqués dans l’organisation de la 5e édition. Cette initiative de la Ville a été chaudement accueillie, et le maire de Dégelis a tenu à remercier sincèrement et à souligner à nouveau l’importance des bénévoles qui sont la ressource la plus précieuse de nos organisations communautaires.