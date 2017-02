Une consultation publique pour améliorer le bilan routier québécois

La consultation publique sur la sécurité routière, menée par la Société de l'assurance automobile du Québec en collaboration avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, se poursuivra à Rimouski le 14 février. La séance régionale se tiendra à l'Hôtel Rimouski, situé au 225, boulevard René-Lepage.

Cette toute première consultation publique sur la sécurité routière vise à permettre aux citoyens et aux groupes de Rimouski et des environs de s'exprimer sur ce qui devrait être fait en priorité pour améliorer le bilan routier du Québec et celui de la région. Le bilan de 2015 révèle qu'au Bas-Saint-Laurent, 1 082 personnes ont subi des dommages corporels dans un accident. Il y a eu 27 décès, 51 blessés graves et 1004 blessés légers. Si l'on ne considère que le total des personnes ayant subi des dommages corporels, le bilan routier du Bas-Saint-Laurent s'est amélioré en 2015 par rapport à la moyenne régionale de 2010 à 2014.

Tous les participants à la séance seront notamment accueillis par M. Alain Gelly, porte-parole de la consultation.«Il n'est pas nécessaire d'être un spécialiste de la sécurité routière pour participer à la consultation, puisqu'une expérience ou une idée personnelle peut être tout à fait pertinente et faire avancer la réflexion. En réunissant un ensemble de points de vue diversifiés, venant de tous les horizons, nous pourrons recueillir des idées nouvelles et des pistes d'action inédites pouvant mener à des gestes significatifs en matière de prévention des accidents de la route», a précisé M. Gelly.

Tous les points de vue touchant la sécurité de l'ensemble des usagers de la route, piétons, cyclistes, motocyclistes, automobilistes, conducteurs professionnels ou autres, seront appréciés. Le point de départ de toute participation devrait être une visite du site Web de la consultation, à l'adresse consultation.saaq.gouv.qc.ca. Cette vitrine présente toute l'information sur les objectifs de la consultation et les thématiques suggérées, et c'est l'endroit pour s'inscrire à la séance régionale.

L'horaire de la séance sera diffusé sur le site Web de la consultation quelques jours avant sa tenue. Les groupes seront entendus pendant la journée, et les citoyens en fin d'après-midi et en soirée afin de faciliter leur participation. Les personnes qui souhaitent assister à la séance sans prendre la parole seront aussi les bienvenues.