Un nouveau camping rustique pour le parc côtier Kiskotuk

La MRC de Rivière-du-Loup se joint à la Société du parc côtier Kiskotuk pour inviter toute la population du Québec à contribuer au développement du camping rustique des Passereaux via la campagne de financement participative de la Ruche Bas-Saint-Laurent.

Le nouveau camping rustique du parc sera développé dans le secteur des Passereaux à Cacouna et sera composé de 13 sites pour les tentes et de 2 premiers chalets. L’ouverture du camping est prévue à l’été 2017.

Les citoyens et les visiteurs de la région qui désirent contribuer à la construction des deux premiers chalets du camping peuvent le faire en ligne au https://laruchequebec.com/projet/parc-cotier-kiskotuk-2388/, et ce, en donnant aussi peu que 5 $, 10 $ ou 15 $.

En plus de soutenir ce projet, les contributeurs de 25 $ et plus recevront une récompense pour les amoureux de plein air. Pour les remercier, le parc Kiskotuk offre entre autres des nuitées en camping rustique, des activités de baguage de canards avec un spécialiste dans le marais de L’Isle-Verte et des nuitées dans l’un des chalets à construire du parc.

Ce sont 5 000 $ qui sont visés pour aider à la construction des deux premiers chalets d’hébergement. En date d’aujourd’hui, près de 79 % de l’objectif visé est atteint. Il reste moins de 40 jours pour atteindre 100 % de l’objectif : nous comptons sur vous !

Le parc côtier Kiskotuk est une initiative née de la MRC de Rivière-du-Loup en 2012 pour mettre en valeur et préserver le corridor côtier des municipalités de Cacouna et de L’Isle-Verte par la création d’un parc régional humanisé. Le territoire du parc est ponctué de divers secteurs de découverte et propose un réseau de pistes cyclables, de sentiers pédestres et de vélo de montagne ainsi que des belvédères d’observation. Par l’instauration du parc, il est visé d’améliorer grandement les infrastructures d’accueil, d’hébergement et de pratique de plein air.