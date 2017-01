10 ans pour la Fête de la Neige de Rivière-Bleue

La 10e édition de la Fête de la Neige de Rivière-Bleue célèbrera les joies de l’hiver du 3 au 5 février prochain. Toute la famille est donc invitée à y participer.

La traditionnelle glissade dans la rue du Foyer fera le bonheur des petits et des grands qui dévaleront la rue dans la soirée du 3 février. Feu de joie et boissons chaudes agrémenteront également le tout. L’après-midi du 4 février permettra aux jeunes familles de célébrer avec le spectacle du clown Chantois «C’est ma fête». Le soir même, les adolescents sont attendus dès 19 h au Placoteux pour une soirée qui leur sera destinée. Musique, ambiance et breuvages non alcoolisés sont au programme. Toujours en soirée le samedi, les amateurs de raquettes sont conviés dès 20 h à une randonnée aux flambeaux aux Sentiers Le Bootlegger. Une collation suivra cette sortie nocturne.

Le dimanche débutera par le brunch servi dès 11 h à la salle du Club de l’Âge d’Or. Une exposition de photographies sur les thèmes «les oiseaux d’hiver» y est aussi organisée. La séance de patinage disco du dimanche soir permettra à tous de chausser leurs patins dès 18 h. Plusieurs activités de la Fête de la Neige sont gratuites, profitez-en !

Le grand tirage est de retour encore cette année. Plusieurs bons d’achat seront tirés lors du patinage disco. Les billets sont en vente au restaurant du Complexe sportif Rosaire-Bélanger et au bureau municipal au cout de 3 $ pour 1 billet, 5 $ pour 2 billets et 10 $ pour 5 billets. N’oubliez pas qu’à l’achat de 5 billets, vous êtes éligible au tirage du gros lot de 200 $.

Pour de plus amples informations sur la programmation ou pour vous procurer des billets pour l’une ou l’autre des activités, communiquez avec Roxanne Morin au 418 893-5559 poste 2.