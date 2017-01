Le Service des incendies de Trois-Pistoles dispose de 485 000 $

Le Service des incendies de Trois-Pistoles dispose d’un budget de 485 000 $ pour l’année financière 2017 dont une somme de 231 000 $ est assumée par les citoyens via leur compte de taxes. En 2016, le Service des incendies est intervenu à 134 reprises, un record de tous les temps.

«Nous avons une entente d’intervention avec Notre-Dame-des-Neiges et Saint-Simon avec un cout fixe annuel peu importe nos interventions sur leur territoire. Avec les Municipalités de Saint-Clément, Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Éloi et Saint-Mathieu, qui ont un service incendie équipé, il y a une entente mutuelle à débourser des frais au minimum lorsqu’il y a intervention sur leur territoire et vice versa. Pour Sainte-Françoise, Saint-Médard, Saint-Guy et Sainte-Rita, qui n’ont pas de service municipal d’incendies, si nous avons un appel pour aller en renfort dans ces municipalités, la Ville charge le prix de l’intervention de notre service» a expliqué Jean-Pierre Rioux, maire de Trois-Pistoles.

Considérant le cout élevé que peut occasionner la participation de pompiers d’autres casernes pour les plus petites municipalités, Jean-Pierre Rioux soutient «qu’il est plus que temps que l’ensemble des Municipalités de la MRC se regroupent et assument les couts réels annuels pour assurer à tous les citoyens du territoire une protection efficace et éviter des surprises financières lors des sinistres dans leur localité.»