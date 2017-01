Fusillade à Québec : plusieurs réactions au KRTB

L’attaque survenue dimanche soir au Centre culturel islamique de Québec a choqué tout le Québec. Dans la région, plusieurs élus ont manifesté leur désarroi et leur tristesse envers ce tragique évènement qui a fait jusqu’à présent plusieurs morts et de nombreux blessés.

Ainsi, sur les réseaux sociaux, les députés fédéraux Bernard Généreux et Guy Caron ont envoyé leurs plus sincères condoléances aux proches des victimes.

«Que de tristesse! Que nos pensées accompagnent les victimes ainsi que leurs familles et toute la population de la Ville de Québec! C'est tout le pays qui est en deuil!», a écrit M. Généreux sur sa page Facebook.

«Mes prières vont aux victimes de ce geste insensé. La violence et la haine n'ont aucune place dans notre société», a déclaré Guy Caron.

Pour sa part, le député-ministre Jean D’Amour a invité les Québécois à condamner cet «acte de terrorisme».

Le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé, a lui aussi tenu à réagir. «Un acte terroriste au cœur de notre capitale...pas dans l'Absurdistan...mais ici! Comment des personnes "sensées" peuvent se sentir légitimer de poser pareils actes de barbarie envers d'autres humains! Les "têtes chaudes" sont bien alimentées par le président du pays d'à côté...et par bien des messages qui moussent nos propres barbares! Tristesse, incompréhension, dégoût...à toi Québec, j'aimais ce que tu représentais...reviens-nous!»

DRAPEAU EN BERNE

De son côté, la Ville de Rivière-du-Loup joint sa voix au chœur qui s’élève partout au Québec et ailleurs, et met en berne son drapeau jusqu’à nouvel ordre, afin d’exprimer sa plus profonde consternation face à l’attentat terroriste perpétré ce dimanche soir à Québec.

«Le Québec est une société ouverte, démocratique, pacifique et accueillante. Le terrorisme doit être dénoncé haut et fort, il décime des familles et vise à atteindre le sentiment de sécurité qui nous habite. Toutes nos sympathies à l’ensemble des proches et aux citoyens de Québec», a soutenu le maire de Rivière-du-Loup, Gaétan Gamache.