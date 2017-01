DuBreton remporte le DUX 2017

C’est grâce à ses trois variétés de jambons duBreton Rustique sans nitrites que l’entreprise s’est récemment illustré. Déjà lauréate de plusieurs prix, l’entreprise a cette fois-ci remporté le DUX 2017 dans la catégorie Produit amélioré.

«Offrir des produits sains, pratiques et dont toute la famille raffole, c’est l’objectif qui guide nos choix. Nous avons réussi, après deux années de recherche et développement, à trouver la recette qui combine ingrédients et procédés pour en arriver à un produit sans nitrites » souligne Claire Michaud, directrice communications marketing pour duBreton.

«Le jambon tranché est très populaire auprès des consommateurs. Maintenant, ils bénéficient d’un choix plus sain.» DuBreton tient à souligner le travail exceptionnel de son équipe de recherche et développement qui a usé de créativité et ne s’est pas découragée devant les embûches.

DUX

Les prix DUX, créés par les Éditions Édikom et Québec en forme, a pour mission de motiver et mobiliser les initiatives de l’industrie alimentaire, qui contribuent à l’amélioration de l’état de santé des jeunes et leur famille par l’alimentation. La remise des prix, dans les catégories Nouveau produit, Communication et campagne publicitaire et Projet, a eu lieu au Marché Bonsecours de Montréal le 25 janvier lors d’un souper de gala cuisiné par le chef Jérôme Ferrer, mettant en vedette les produits québécois.