Ça va bouger à Trois-Pistoles avec la Fête de l’hiver et le Défi Patin

La Ville de Trois-Pistoles vous convie à venir vous amuser lors de la Fête de l’hiver qui aura lieu le samedi 4 février prochain, entre 13 h et 16 h, à Trois-Pistoles. Grâce à une collaboration entre la Ville de Trois-Pistoles et l’Association chasse et pêche des Basques, gestionnaire du Camping municipal, les activités de la fête auront lieu sur le site central du camping.

Cet après-midi de festivités est le prétexte idéal pour venir bouger dans ce cadre féérique. Dès 13 h, les gens sont invités à venir pratiquer leur sport d’hiver préféré, que ce soit le ski de fond, la raquette, la glissade ou la marche. Mais ce n’est pas tout! Pour agrémenter l’après-midi auprès des tout-petits, les animatrices de la Maison de la Famille des Basques animeront une activité de mini-châteaux de neige colorés.

Pour les enfants d’âge primaire et secondaire, c’est une course de type à relais qui est proposée par Roberge Brillant, professeur d’éducation physique à l’École secondaire de Trois-Pistoles. Les familles et groupes de jeunes pourront s’unir en équipe de cinq personnes où chacun des membres devra courir 1 km pour totaliser une course de 5 km. Pour les coureurs plus expérimentés, deux parcours seront proposés, soit un de 2,5 km et un autre de 5 km. Ces courses sont de nature participative et les inscriptions se prendront sur place. L’École secondaire de Trois-Pistoles tient à faire bouger les participants afin de les sensibiliser à leur participation au Défi Pierre Lavoie qui aura lieu en mai. À cet effet, les élèves s’entrainent à la course à pied dans l’Aréna Bertrand-Lepage depuis le début de l’année.

Une ambiance de fête règnera tout l’après-midi sur le site avec de la musique, du chocolat chaud et du café offerts par la Ville de Trois-Pistoles. L’après-midi se terminera par une partie de sucre grâce à la participation de la MRC des Basques.

Le lendemain, dimanche le 5 février, la population est invitée à chausser ses patins et à venir relever le DÉFI PATIN inter-municipal à l’Aire de jeux Adrien-Côté, entre 13 h et 14 h 30. La municipalité qui aura le plus haut taux de participation gagnera le trophée «Respirez, goutez, bougez ». Il est possible d’avoir plus d’informations en composant le 418 851-1995. À noter qu’en cas de pluie ou de températures mauvaises, les deux activités seront annulées.