Opération Fées marraines au Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent

Pour les jeunes en difficulté de la région ou sous la protection du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent, la probabilité d’obtenir un diplôme d’études secondaires est plus faible compte tenu de l’absence d’un système de support adéquat.

La possibilité de participer au bal de fin d’année est une source de motivation et encourage la réussite et la persévérance scolaires de ces étudiants. Le bal de finissants souligne une étape de vie importante. Cette soirée doit être accessible à tous les jeunes ayant réussi leur programme d’études secondaires, et ce, malgré les difficultés financières auxquelles ils sont confrontés. Sans aide, plusieurs adolescents du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent ne pourront pas participer à leur bal de fin d’année.

Le projet Fées marraines consiste à jumeler un ou une jeune avec une fée marraine ou un parrain pour ainsi lui permettre de participer à leur bal de fin d’études. L’an passé, 12 jeunes ont été jumelés avec une fée marraine ou parrain. La Fondation du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent souhaite doubler ce chiffre cette année et ainsi permettre à un plus grand nombre de jeunes de les aider à ne pas se soucier de la partie financière du bal des finissants. Dans l’optique de diminuer les coûts de cette soirée au minimum, l’organisme s’est associé avec Fripami de la polyvalente Paul Hubert de Rimouski, qui récoltera les robes, habits, accessoires qui seront donnés. Toutes les informations se retrouvent sur le site internet www.fondationcjbsl.com.

Il est possible de participer à cette initiative de la Fondation du Centre jeunesse du Bas-Saint- Laurent en tant que marraine ou parrain, en composant le 418-722-1897 ou courriel fondationcjbsl@ssss.gouv.qc.ca.