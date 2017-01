Décorations des Fêtes : dévoilement des gagnants à Trois-Pistoles

C’est lors de la séance régulière du Conseil de Ville de Trois-Pistoles du 16 janvier que le Comité d’embellissement a procédé́ à la remise des prix de la première édition du Concours commerces et résidences illuminés de Trois-Pistoles.

À la suite d’une visite complète des rues de la Ville en décembre dernier, ce sont huit propriétaires de commerces et résidences qui se sont mérités des bourses totalisant une valeur de 550 $.

Dans la catégorie commerciale, le 1er prix revient à l’entreprise Décofleurs, le 2e prix à l’entreprise Meubles Tardif et finalement, Coiffure Notre-Dame et la Librairie Euskara) se partagent une 3e position bien méritée.

Quant aux gagnants de la catégorie résidentielle, c’est Gaston Rioux (458, rue Bélanger) qui s’est mérité́ le premier prix, suivi de France Gamache et Réal Lafrance pour leur village magique en bois (291, rue Notre-Dame Ouest), suivi à égalité́ des décorations des plus originales et féeriques de Romain Saucier (269, rue Têtu) et Léopold Dumont (85, rue Raymond).

Les prix ont été́ décernés non pas en fonction de la quantité́ de lumières, mais surtout en fonction de l’originalité́, du bon goût, de l’harmonisation et de l’effet de magie des aménagements réalisés.

Ce concours devrait revenir pour une deuxième édition l’hiver prochain. Un document présentant les photos des décorations et la remise des prix aux gagnants est accessible sur la page d’accueil du site internet de la Ville de Trois-Pistoles à l’adresse suivante : www.ville-trois-pistoles.ca.