Desserte autoroutière : accueil favorable des préfets du KRTB

À la suite de l’annonce de la Sûreté du Québec concernant la révision de la desserte autoroutière qui a pour effet de réunir les effectifs policiers dans les postes des MRC, les préfets de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et des Basques (KRTB) sont satisfaits de l'offre proposée.



En novembre 2016, les préfets du KRTB avaient rencontré le commandant Luc Belzile, du bureau régional de Rimouski et le capitaine Dominic Thériault, des postes du KRTB, pour leur faire part, notamment, de leurs attentes en terme de desserte policière des autoroutes.



Les préfets revendiquaient un meilleur déploiement des ressources sur l'ensemble des MRC, l’amélioration des performances des services et de meilleurs processus de travail pour permettre un lien optimal entre les besoins exprimés sur l'autoroutier et dans les postes MRC.



D’une même voix, les préfets mentionnent être favorables à la proposition de la SQ. «Visiblement, la Sûreté du Québec a été à l’écoute de nos points de vue puisqu’en maintenant les 13 effectifs policiers qui œuvraient au sein du poste autoroutier, dont la plupart seront redéployés dans les postes au KRTB, nous sommes assurés d'une réponse policière accrue dans nos territoires et mieux adaptée aux besoins de la surveillance autoroutière.»

