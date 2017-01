Les Rendez-vous numériques à Rivière-du-Loup

Les Rendez-vous numériques, organisés dans le cadre de la consultation citoyenne sur la Stratégie numérique du Québec, seront de passage à Rivière-du-Loup le 9 février prochain, de 16 h à 20 h à l’Émac.

Pour l’occasion, les citoyens et les experts du numérique sont invités à venir discuter des enjeux d’actualité, à cocréer des solutions, et à partager leur point de vue avec les représentants gouvernementaux. Lors de cette rencontre, un panel de discussion sera suivi de différents ateliers où les participants, regroupés en équipe, sont invités à rechercher des pistes de solution concernant des enjeux liés au numérique, en jouant le rôle de conseillers auprès de la ministre responsable de la Stratégie numérique.

«La plateforme Objectif numérique représente à cet effet une tribune privilégiée pour les citoyens, les experts et les organisations souhaitant se prononcer quant au virage que doit prendre le Québec à l'égard du numérique», a indiqué la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Dominique Anglade.

La présence de Mme Anglade à Rivière-du-Loup n’a pas été confirmée. Au bureau de la ministre, on indique que son agenda dictera sa présence ou non à ces rendez-vous. Des employés de ministères, qui sont partie prenante de la future Stratégie numérique du Québec seront présents. Des experts du numérique participeront aussi aux différentes tables rondes et ateliers.

Les individus et les organisations qui souhaitent participer aux Rendez-vous numériques peuvent obtenir de l'information sur ces rencontres et sur les modalités d'inscription en visitant le site Web du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation.

Avec sa future Stratégie numérique du Québec, le gouvernement provincial entend doter la province d’une vision globale du numérique qui intègrera des priorités sociales, culturelles, économiques et celles relatives au développement durable.

