La Ville de Rivière-du-Loup annonce ses soirées de consultation

Le maire de Rivière-du-Loup, Gaétan Gamache, et le directeur du Service du développement économique, Denis Goulet, ont annoncé les dates des soirées de consultation de la démarche de planification stratégique en développement économique.

La première rencontre, qui s’adresse aux secteurs manufacturier et des services, aura lieu le 21 février, 19 h, à la salle du conseil à l’Hôtel de ville. Le lendemain, même heure même endroit, ce sera au tour des secteurs commercial et touristique. Puis le 1er mars, les intervenants économiques sont conviés à 13 h 30, toujours à la salle du conseil. L’invitation pour le public est le 15 mars, 19 h, à la salle Bon Pasteur de la Maison de la culture. Un travail préliminaire permettra de produire un état de situation pour bonification et validation lors des consultations.

«Il est de pratique courante de réaliser un exercice de planification stratégique une fois par cinq ans en y apportant annuellement certains ajustements. Le dernier exercice majeur ayant été réalisé en 2012, nous voulions que la Ville de Rivière-du-Loup entreprenne ce processus nous permettant d’adopter une nouvelle planification stratégique d’ici le début de l’été 2017», a déclaré M. Goulet.

Pour le maire, la participation du plus grand nombre à la démarche, dont le thème est «Développer notre collectivité», est nécessaire «parce que le développement économique concerne l’ensemble des acteurs d’une ville, qu’il s’agisse des secteurs industriel, commercial, des services, touristique, institutionnel, ou des citoyens eux-mêmes, dont la qualité de vie dépend tout autant de la vitalité économique que de la qualité de leur environnement, des services et infrastructures qu’ils trouvent sur leur territoire».

CHAMBRE DE COMMERCE

Mardi, la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup a fait acte de présence à la conférence de presse de la Ville par son vice-président aux affaires publiques, Louis-René Perreault. «Ça fait trois ans déjà que l’on cogne sur le clou pour avoir un plan stratégique en développement économique. Nous somme heureux (et optimistes) que cela se réalise enfin au cours des prochains mois», a-t-il déclaré.

Pour le maire Gaétan Gamache, la Ville procède de la bonne façon et au bon moment. «Toutes les marches que nous avons gravi avant nous amènent à cette planification-là aujourd’hui. Plusieurs actions ont été entreprises, par l’administration passée, mais aussi avec le LLio plus récemment», a-t-il soutenu.

La nouvelle planification stratégique viendra déterminer les orientations stratégiques que la Ville de Rivière-du-Loup souhaite privilégier au cours des prochaines années.