Témiscouata-sur-le-Lac a maintenant son centre d'études collégiales

Attendu depuis plus d'une trentaine d'années au Témiscouata, la création du nouveau Centre d'études collégiales à Témiscouata-sur-le-Lac a été officialisée le 24 janvier par le député Jean D'Amour et la ministre de l'Enseignement supérieur Hélène David à l'école secondaire de Cabano.

Les élèves de partout au Québec pourront s'y inscrire dès le 1er mars. Trois formations y seront pour le moment offertes conjointement par les cégeps de La Pocatière et Rivière-du-Loup, soit Tremplin DEC, sciences humaines (Rivière-du-Loup) et éducation spécialisée (La Pocatière). Elles seront dispensées dès l'automne prochain. Pour les trois premières années, l'objectif de fréquentation a été fixé à 125 étudiants, dont une trentaine pour la première année, confirment Marie-Claude Deschênes, directrice générale du Cégep de La Pocatière et René Gingras, directeur du Cégep de Rivière-du-Loup.

«Ce sont les portes du Témiscouata qui s'ouvrent aux étudiants de partout au Québec. C'est un projet pour les jeunes et pour les familles de notre région. Nous avons la responsabilité d'en parler et d'en être les ambassadeurs», rappelle le député Jean D'Amour. Ce dernier a talonné la ministre Hélène David afin de permettre la création du centre d'études collégiales.

Gilles Garon, maire de Témiscouata-sur-le-Lac, a confirmé qu'une somme de 100 000$ allait être déboursée par la municipalité afin d'appuyer financièrement cette initiative, et souhaite que d'autres localités se joignent au mouvement.

Le conseil des maires de la MRC de Témiscouata a adopté à l'unanimité le projet, en lui fournissant un montant de 225 000$, «On augmente la scolarisation des gens de chez nous. Le centre d'études collégiales, on y croit, et on le veut», a souligné le préfet de la MRC de Témiscouata, Guylaine Sirois.

Guilmond Pelletier, de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs s'est réjoui de cette annonce permettant de retenir les jeunes qui souhaite poursuivre leurs études dans la région. «On ajoute un moyen, et une possibilité de rétention des étudiants au Témiscouata, avec cette antenne collégiale», a-t-il expliqué.

Un montant de 338 000$ a été accordé au Cégep de La Pocatière pour l'achat du mobilier, de l'équipement, et pour l'aménagement des locaux. Des sommes annuelles d'environ 63 800$ pour l'encadrement et la gestion du Centre d'études collégiales et de 40 000$ pour la location d'espace seront également octroyées pour les cinq prochaines années.