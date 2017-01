Les Cercles de Fermières soutiennent l’Association du cancer de l’Est du Québec

Sensibles aux besoins des personnes touchées par le cancer dans l’Est-du-Québec, les membres de la Fédération 02 des Cercles de Fermières du Québec ont choisi l’Association du cancer de l’Est du Québec comme œuvre sociale.

Elles s’engagent ainsi à épauler financièrement l’Association pour les cinq prochaines années. «Tout comme l’Association, les valeurs d’entraide, de solidarité et de partage sont au cœur de notre organisation», affirme Nicole Plamondon, présidente de la Fédération 02 des Cercles de Fermières du Québec. «De plus, de nombreuses personnes dans notre entourage étant atteintes de la maladie, nous constatons à quel point la cause est importante.»

L’Association tient à remercier chaleureusement la Fédération 02 des Cercles de Fermières du Québec pour leur contribution importante au mieux-être des personnes atteintes de cancer et de leurs proches.

Nous reconnaissons sur la photo, de gauche à droite : Daniel Bénéteau, président de l’Association, Sylvianne Carrier, Nicole Plamondon, présidente de la Fédération 02 des Cercles de Fermières du Québec, Renée Côté, Josée Fortin, directrice du financement à l’Association, Thérèse Rioux, Micheline Plante, Régine Ouellet et Louise Dubé.