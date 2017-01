Entrave sur la rue Saint-Pierre

Afin de poursuivre les travaux de forage sur la rue Saint-Pierre, une entrave à la circulation sera mise en place à partir du 21 janvier, à 12 h. La circulation sera fermée dans la côte, entre les rues Laval et Saint-Elzéar. Une signalisation appropriée redirigera la circulation par un court détour via la rue Saint-André.



De plus, il y a aura ensuite un forage à l’intersection des rues Fraserville et Saint-Pierre, une fois la côte Saint-Pierre libérée, soit dimanche. À cet endroit, la circulation sera dirigée par des signaleurs.