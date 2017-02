Sébastien Lévesque, président d’honneur du Défi OSEntreprendre

La dix-neuvième édition du Défi OSEntreprendre, volet local, est en marche depuis quelques semaines déjà. Sébastien Lévesque, propriétaire de Cyclo Expert, en assurera la présidence d’honneur. Il viendra partager son vécu auprès des gagnantes et gagnants du volet Création d’entreprise lors d’une activité qui se tiendra à Rivière-du-Loup, le 6 avril prochain.

Le Centre local de développement de la région de Rivière-du-Loup (CLD), la Société d’aide au développement des collectivités de la MRC de Rivière-du-Loup (SADC) et Univers Emploi (UE) sont bien heureux de pouvoir compter sur l’implication de M. Lévesque qui, soulignons-le, a été récipiendaire d’un premier prix national, dans la catégorie Commerce, lors de la 15e édition du concours tenue à Québec en juin 2013.

Rappelons que Cyclo Expert est ouvert à la clientèle depuis mars 2013. Spécialisé au départ dans la vente et la réparation de vélo haut de gamme, l’entreprise a connu, depuis son ouverture, trois phases de développement faisant passer la superficie du commerce de 1 600 à 10 000 pieds carrés. Cyclo Expert offre une multitude de produits et services dont des équipements de ski de fond, raquettes, fournitures de natation et une gamme impressionnante de vêtements et de chaussures techniques de sport.

Le Défi OSEntreprendre, en collaboration avec ses nombreux partenaires, participe activement au développement de l’entrepreneuriat dans notre milieu. Plus spécifiquement, le volet Création d’entreprise s’adresse aux adultes, âgés de 18 ans et plus, résidant au Québec. Les projets admissibles sont ceux visant la création d’une nouvelle entreprise au Québec, dont le démarrage est prévu au plus tard le 31 décembre 2017 ou encore une entreprise nouvellement créée au Québec, c’est-à-dire qui a obtenu des revenus de vente après le 1er avril 2016. Le dépôt du plan d’affaires est essentiel pour participer au concours. Au total, sept catégories sont officiellement présentées dans ce volet. La date limite d’inscription est le 14 mars 2017.