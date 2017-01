Session d’information sur les régimes enregistrés d’épargne-études

Vous voulez en savoir davantage sur les régimes enregistrés d’épargne-études (REÉÉ)? Vous pensez y souscrire, mais ne savez pas combien épargner ou quel type de régime choisir?

Pour y voir plus clair et en apprendre davantage sur les caractéristiques des régimes enregistrés d’épargne-études, les subventions et les recours, l’ACEF du Grand-Portage vous invite à participer gratuitement à un atelier d’information.

Cette rencontre aura lieu le 30 janvier, entre 13 h 30 et 15 h 30 au 5, rue Iberville, à Rivière-du-Loup. L’activité est gratuite, mais une inscription est obligatoire.

Pour plus d’informations ou pour inscription, contactez l’ACEF du Grand-Portage au (418) 867-8545.