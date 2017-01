Main d’œuvre, réseau internet et agriculture au cœur des rencontres gouvernementales

Plus d’une cinquantaine d’élus, de représentants et d’intervenants d’affaires et gouvernementaux ont participé à la 2e rencontre entre le fédéral et le municipal le 19 janvier à La Pocatère, avec le député Bernard Généreux.

Les enjeux qui sont ressortis de la rencontre sont la recherche de main-d’œuvre, l’accès à internet large bande et à la téléphonie cellulaire ainsi que la promotion de programmes pour assurer la relève dans le milieu agricole.

En vue de la Tournée des entreprises qui aura lieu du 25 février au 31 mars, le député a invité les ambassadeurs Stéphanie Poitras directrice générale d’Aliments Asta, Guy Bonneville, président-directeur général de Lepage Millwork, Geneviève Paris, directrice générale de Paber Aluminium et Michel Levasseur des Industries Amisco et Groupe Gibo à parler de stratégies de réussite en ressources humaines.

En ce qui a trait à internet large bande, les participants ont eu droit à une courte séance d’information de la part des hauts fonctionnaires du ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique pour le nouveau programme «Brancher pour innover», une initiative de 500M$ sur cinq ans (2016-2021) annoncée dans le Budget fédéral 2016 pour étendre la portée de réseaux haute vitesse aux communautés rurales éloignées.

Darlène McBain, directrice du service à la clientèle de Financement agricole Canada a fait le survol de son organisme, qui offre notamment du crédit accessible aux jeunes agriculteurs pour se lancer en affaires et pour prospérer dans l’industrie agricole et agroalimentaire. Elle a ensuite présenté le fonds AgriEsprit qui sert à financier des immobilisations communautaires dans les municipalités de moins de 150 000 habitants. Une période de candidature sera ouverte du 13 mars au 17 avril. À la suite de la popularité de la rencontre et des avantages qu’en tirent les municipalités, M, Généreux prévoit déjà la tenue d’une troisième rencontre fédéral-municipal en janvier 2018.