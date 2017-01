Les membres du Club Richelieu de Rivière-du-Loup ont reçu, lors de leur souper hebdomadaire, Lucie Dumont, responsable du projet Chaîne de vie au KRTB. Mme Dumont sensibilise la population et plus spécifiquement les jeunes de Secondaire IV à l’importance du don d’organe quel qu’il soit. Tous les membres du Club Richelieu ont été très sensibles à cette cause essentielle et humanitaire.