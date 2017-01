La Ville de Saint-Pascal dévoile sa programmation Plaisirs d’hiver 2017. Deux jours d’activités sont prévus les 27 et 28 janvier pour les citoyens désirant profiter des joies hivernales. Les activités visent à faire bouger les familles en plein air.

Le 27 janvier de 18 h à 21 h, les citoyens sont invités à venir participer au patinage illuminé à l’anneau de glace sur l’avenue Martin. Les enfants pourront bénéficier de la présence des mascottes Pascot et Pascotte entre 19 h et 20 h.

Le 28 janvier de 13 h à 16 h, sur les terrains adjacents au Centre sportif de Saint-Pascal, plusieurs activités sont prévues pour satisfaire tous les membres de la famille. La ferme Napolie offrira aux enfants des tours de poney et apportera sa mini-ferme. À la demande générale, l’Érablière Lemieux sera de retour pour les gourmands et amateurs de sucre. De plus, en nouveauté cette année, les adolescents sont invités à participer au bubble soccer lors de cet après-midi hivernal. Enfin, les familles pourront profiter d’un jeu gonflable, de la glissade sur tube ainsi que de collations. Toutes les activités sont gratuites.