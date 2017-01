Le Quillethon Lorraine Ouellet-Castonguay de retour pour une 24e fois

Une belle tradition se poursuit au Témiscouta, alors que le 24e Quillethon Lorraine Ouellet-Castonguay aura lieu du 11 au 19 février au Salon de Quilles Témis à Témiscouata-sur-le-Lac, quartier Cabano.

Au terme de cet évènement en 2016, l’organisation a remis une somme record de 48 966 $ à Ligne de Vie du Témiscouata. «Nous attendons encore cette année un millier de quilleurs qui joueront pour s’amuser et pour soutenir la cause», a indiqué Michel Ruest, copropriétaire du Salon de Quilles Témis et instigateur de cet évènement bénéfice au Témiscouata. En 22 ans, le Quillethon a permis de recueillir 671 000 $. «Si tout se déroule comme prévu, nous allons dépasser le cap des 700 000 $ cette année. C’est extraordinaire», a-t-il ajouté.

IMPLICATION DU MILIEU

Pour la 24e édition, le comité organisateur a confié le rôle de porte-parole à Gilles Morin et Benoît Caron, deux figures connues dans la région pour leur beau bagage d’implications sociales et de bénévolat. «Le quillethon est un incontournable chez nous. La Lutte au cancer est une des causes les plus importantes au Québec», a mentionné M. Morin. «Pour moi, s’impliquer dans le quillethon est la continuité de tous les efforts fournis quotidiennement auprès des personnes malades et en fin de vie. Je n’ai pas hésité à dire oui», a ajouté M. Caron.

L’organisme Ligne de Vie du Témiscouata reçoit une part importante de son financement du Quillethon. Du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, son budget a été de 54 964 $. Cet argent sert à soutenir l’implication des bénévoles qui donnent de l’accompagnement à des personnes en fin de vie, font le prêt et l’installation de lits d’hôpital pour un meilleur confort à domicile, conduisent des personnes atteintes d’un cancer à des traitements, effectuent des visites dans des centres d’hébergement en soins palliatifs et donnent une aide financière pour des déplacements et de l’hébergement.

MÊME FORMULE

Pour ce qui est du déroulement de l’activité, toujours la même formule qui jusqu’à ce jour s’est avérée gagnante, soit trois parties de quilles au cout de 20 $ par personne. Les réservations se font en téléphonant au Salon de Quilles Témis au 418 854-1360.

En plus de vous amuser en jouant aux quilles et de contribuer pour une bonne cause, vous aurez également la possibilité de gagner des prix très intéressants : deux certificats cadeau de 300 $ chez les marchands des Galeries Témis, deux certificats cadeaux de 250 $ gracieuseté de J.A. St-Pierre et quatre certificats cadeau de 150 $ chez L’Intermarché COOP de Notre-Dame-du-Lac.

Pour une 2e année, des ponts payants seront également organisés, le 4 février, dans 10 municipalités témiscouataines afin de récolter des fonds. Cette collecte majeure sera réalisée notamment grâce à la collaboration des Chevaliers de Colomb, des Premiers répondants d’Auclair et de plusieurs dizaines de bénévoles.

Les principaux partenaires du Quillethon sont : les Chevaliers de Colomb de Témiscouata-sur-le-Lac, les Galeries Témis, L’Intermarché COOP de Notre-Dame-du-Lac, le Salon de Quilles Témis, le commerce J.A. St-Pierre, la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs de par son Service aux entreprises et son Centre de formation professionnelle, ainsi que BMR et Tim Horton’s.

PHOTO

Nous reconnaissons sur la photo, de gauche à droite : (assis) Gerry-Ann Thériault, présidente de Ligne de Vie du Témiscouata, Gilles Morin et Benoît Caron, porte-parole du 24e quillethon, Marc-Alex Bastille, représentant le Salon de Quilles Témis et Pierre Boudreau, directeur général de L’Intermarché COOP de Notre-Dame-du-Lac; (debout), André Parent et Marcel Malenfant des Chevaliers de Colomb de Témiscouata-sur-le-Lac, Michel Ruest, copropriétaire du Salon de Quilles Témis, Marc-André Lavoie, des Galeries Témis et Christian St-Pierre, de J.A. St-Pierre. Absent : Mathieu Bossé.