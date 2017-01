Des bières-bénéfice au profit de la communauté

La nouvelle microbrasserie Le Caveau des Trois-Pistoles se spécialisera aussi dans la fabrication de bières-bénéfice au profit de la communauté. L'entreprise a récemment lancé une campagne de financement participatif avec La Ruche.

Les fonds amassés permettront de produire, en plus des produits réguliers de la brasserie, des bières brassées spécialement en soutien à des projets communautaires locaux, en leur remettant un pourcentage des profits.

«Pour nous, il est essentiel que le projet de microbrasserie ait des retombées directes dans la communauté, et ce dès l'ouverture», soutient Nicolas Falcimaigne, brasseur, copropriétaire de l'entreprise et résident de Trois-Pistoles depuis plus de quinze ans.

Les fondateurs ont pour objectif de mettre en marché une à deux bières-bénéfice chaque année, avec une recette originale, un nom et une étiquette spécifiques. «Cette initiative permettra de remettre plusieurs milliers de dollars à des projets communautaires de la localité», explique Diego Marasco, également brasseur et copropriétaire de la microbrasserie, dont la famille s'installera dans la région au cours des prochains mois.

L'objectif de la campagne est d'amasser 15 000 $ pour couvrir une partie des frais de l'équipement dédié aux bières-bénéfice. L'entreprise offre de nombreux cadeaux en retour de chaque contribution. «Il est par exemple possible de participer à une journée de brassage, à une dégustation animée par un spécialiste, et même de devenir membre de l'Ordre Cavelier», illustre Jean Deschênes, troisième brasseur et partenaire du projet. On peut participer en cliquant sur le lien vers La Ruche à l'adresse caveau3pistoles.com

Selon M. Marasco, cela fait partie de la responsabilité sociale des entreprises. «Bien sûr, nous investissons, nous créons de l'emploi et nous stimulons l'économie locale, mais ce n'est pas seulement ça être entrepreneur. C'est aussi, et surtout, prendre des initiatives concrètes pour contribuer au tissu social et culturel de la communauté.»

La microbrasserie Le Caveau des Trois-Pistoles ouvrira ses portes au printemps dans l'ancien Caveau-Théâtre situé au cœur de la ville de Trois-Pistoles.