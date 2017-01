Des nouveautés et festivités pour la Fondation du RSSS des Basques

La nouvelle année s’annonce bien chargée pour l’administration de la Fondation du Réseau de santé et de service sociaux (RSSS) des Basques. En plus du retour du traditionnel tournoi de golf et de la campagne de cartes de membres, 2017 marquera la création d’un comité de soutien et l’organisation de festivités pour les 30 ans de l’organisme.

Ainsi, au cours des derniers mois, les membres de la succursale pistoloise PMT Roy a travaillé à la création d’un comité de soutien pour appuyer la Fondation. Celui-ci a comme objectifs d’amener davantage de sous dans les coffres de l’organisme, mais également de contribuer à sa visibilité.

«Pour nous, le réseautage vient de doubler. C’est un 2e souffle pour la Fondation, une façon d’aller chercher de nouveaux bénévoles et de rejoindre une nouvelle clientèle plus jeune», a expliqué la directrice Vivianne Messier. «Leur soutien est grandement apprécié», a-t-on ajouté.

En collaboration avec le comité, la Fondation vend actuellement des cartes pour le tirage d’un crédit voyage. À l’automne prochain, on organisera une soirée musicale.

CARTE DE MEMBRE

La nouvelle année marque aussi le retour, pour une 5e fois, de la campagne de cartes de membre. L’an dernier, celle-ci avait permis d’amasser 11 100 $. Notons qu’un bulletin d'information sera prochainement distribué dans le Publisac, rejoignant ainsi plus de 4 000 foyers du territoire. Les citoyens y trouveront toute l'information concernant la vente des cartes de membre ainsi que sur les activités et les implications de la Fondation.

La mission de la Fondation est de recueillir des fonds pour soutenir financièrement le CSSS des Basques dans les services dispensés aux usagers du milieu. Elle soutient notamment certains services à domicile ainsi que la clinique de soins courants. En 2016, elle a offert de l’équipement et organisé des activités à la hauteur de 30 000 $.

ACTIVITÉS

Les mois à venir seront bien occupés pour la Fondation. À la fin mai se tiendra la traditionnelle vente de garage. Les personnes intéressées peuvent y participer en louant un espace ou simplement faire dons de leurs objets à la Fondation. Par la suite, ce sera la tenue du tournoi de golf annuel au Parc du Mont Saint-Mathieu. L’entrepreneur Nicolas Leblond, en sera le président d’honneur. Enfin, la fin août sera l’occasion pour la Fondation de fêter son 30e anniversaire qui a eu lieu au courant de l’année 2016. Toute la population des Basques sera invitée à célébrer lors d’une activité pique-nique.

TOUTOUS

Notons enfin que la Fondation a pris l’initiative de remettre désormais un toutou à la clientèle jeunesse qui fréquentera le centre de santé. Les toutous sont nommés « Mignon », nom qui lui a été donné par Rosalie d’Auteuil et Abygaël Ouellet, élèves du primaire à Saint-Jean-de-Dieu, lors du concours «Trouve-moi un nom».