Ève, premier bébé en 2017 au Témiscouata

C’est le 2 janvier dernier à 10 h 54 que Dre Mireille Dionne, médecin obstétricienne à l’hôpital de Notre-Dame-du-Lac, mettait au monde cette jolie petite fille, le premier bébé de l’année 2017 au Témiscouata. Les heureux parents, Isabelle Bérubé et Maxine Bérubé ont gentiment accepté de présenter officiellement Ève.

Pour l’occasion, la Fondation de la santé du Témiscouata leur avait préparé un panier rempli de cadeaux, destinés au poupon et à ses parents. Contenant un trophée gravé et une couverture brodée, gracieusement offerts par l’Imprimerie Excel, la famille pourra conserver des souvenirs uniques de cet évènement. De plus, un ensemble chapeau et chausson pour nouveau-né offert par la Fondation de la santé du Témiscouata complétait ce panier.

Toute l’équipe du département d’obstétrique de l’hôpital de Notre-Dame-du-Lac ainsi que la Fondation de la santé du Témiscouata tiennent à féliciter les nouveaux parents pour cet heureux évènement.