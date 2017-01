Un objectif de 60 000$ pour le Grand McDon au KRTB

À l’instar des 1460 autres restaurants McDonald’s du Canada, ceux de Rivière-du-Loup, La Pocatière et Témiscouata-sur-le-Lac, invitent la population à célébrer le 24e Grand McDon, le 3 mai. L’objectif de ces restaurants cette année a été fixé à 60 000$.

Toute la journée, ces restaurants McDonald’s verseront un don de 1 $ pour la vente de tout café et boissons chaudes McCafé, Big Mac et Joyeux festin. Les recettes provenant de la vente de la Chaussure rouge de Ronald McDonald viendront grossir la cagnotte. Le président d’honneur sera Steeve Drapeau, vice-président du Magazine Vitalité Économique et d’Étincelle Publicité Marketing Web.

La moitié des sommes recueillies seront remises à des organismes locaux du KRTB. L’Oeuvre des Manoirs Ronald McDonald recevra l’autre 50% du montant et cette somme permettra à des parents d’enfant malade d’être hébergés au Manoir Ronald McDonald de Québec à peu de frais ou gratuitement. Depuis 28 ans, cet établissement a accueilli plus de 25 000 familles dans un environnement familial bénéfique. Pierre Dubillard, propriétaire des franchises McDonald’s de Rivière-du-Loup, La Pocatière et Témiscouata-sur-le-Lac, entend faire de cette journée une fête de la générosité et de la solidarité comme par les années passées.

Les entreprises et les organismes de la région seront invités à souscrire au Club Élite du Grand McDon, une promotion qui leur donnera une visibilité directe à l’intérieur des restaurants McDonald’s jusqu’au 12 juin, en plus de quelques repas gratuits.