Les lacs glacés au Témiscouata, des moments à partager

Le BeauLieu Culturel du Témiscouata invite tous les Témiscouatains pouvant témoigner de beaux moments vécus sur les lacs glacés du Témiscouata à partager leurs anecdotes, souvenirs, photos ou objets.

Le BeauLieu Culturel effectue une cueillette d’informations en vue de réaliser une série d’entrevues avec des personnes ont fréquenté en hiver les lacs Lavoie, Témiscouata, Gerry, Pohénégamook, Squatec, Pain de sucre, des Aigles, Touladi, Sload, etc. Ce projet au sujet de la vie sur les lacs glacés du Témiscouata vise à mettre en valeur cet aspect culturel distinctif bien présent dans la mémoire collective. La MRC de Témiscouata a soutenu la démarche par une aide financière de 14 000$ du Fonds de développement du territoire.

Le Témiscouata compte en effet plus de 800 lacs répartis sur tout son territoire. Ces lacs de tous les formats accompagnent la vie des gens d’ici en toutes saisons. L’hiver, lorsque toute cette eau se recouvre d’une épaisse couche de glace, petits et grands ont de tout temps investi cette aire de jeux : pêche, patinage, ski, marche, motoneige, raquette, cerf-volant de traction, balades en traîneau, etc. Ces plaisirs d’hiver s’inscrivent dans les traditions de même que dans la vie quotidienne des témiscouatains.

Près d’une quarantaine d’entrevues ont été réalisées jusqu’à présent avec des témiscouatains qui ont marqué l’histoire de la région. Elles peuvent être visionnées à la bibliothèque au Fil des pages, au BeauLieu Culturel du Témiscouata.

Pour partager des souvenirs, des photos, des objets ou autres pouvant témoigner de la vie sur les lacs glacés du Témiscouata, il est possible de communiquer avec l’équipe du BeauLieu Culturel du Témiscouata au 418-899-2528 et à financement@blct.ca.