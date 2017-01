Église St-Patrice: les vents forcent la mise en place d’un périmètre de sécurité

Les vents forts soufflant aujourd’hui sur la région forcent la Ville de Rivière-du-Loup à mettre en place à nouveau un périmètre de sécurité tout autour de l’église St-Patrice en raison des risques représentés par le clocher de l'église.

Rappelons qu’à la suite des évènements au clocher de l’église Saint-Patrice plus tôt cette semaine, il a été convenu avec la Fabrique que la Ville érigerait par mesure de précaution un périmètre lorsque les vents excèderaient 60 km / h, jusqu’à ce que les travaux de correction soient effectués, ce qui est le cas aujourd'hui.



Effectivement, Environnement Canada annonce de tels vents pour la journée de vendredi. La Ville prévient les citoyens que le périmètre comprend la fermeture de la rue Beaubien, entre les rues Roy et Lafontaine, et du stationnement de l’église. Le périmètre demeurera en vigueur jusqu’à ce que les vents s’adoucissent.