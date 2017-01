La pêche blanche, ailleurs au KRTB

Si tous s’entendent pour dire que le site de L’Isle-Verte est l’idéal pour une saison de pêche longue et généreuse à l’éperlan, plusieurs autres régions du KRTB bénéficient de beaux terrains de jeux à offrir aux pêcheurs. Au Témiscouata, par exemple, le lac Témiscouata et le lac Long offrent plusieurs belles opportunités.

Dans le premier cas, il faut toutefois être vigilant en raison de la glace qui tarde à se former à certains endroits. La saison débute normalement à la tête du lac, à Saint-Cyprien. En plus des activités privées et des excursions organisées, des tournois sont également mis en branle au courant de l’hiver.

Ainsi, le tournoi de pêche blanche à l’Éco-site de la tête du lac Témiscouata aura lieu le 4 février. Les inscriptions seront prises dès 7h au chalet situé au 140, route 232 Est. Les mesures seront prises avant 16 h.

Puis, à la marina de Cabano le 11 mars se tiendra l’annuel tournoi de l’Association Chasse et Pêche du Témiscouata. Un ensemencement sera fait dans les trous des pêcheurs de la marina en avant-midi. En après-midi les jeunes âgés de 12 ans et moins ont pêché en bassin gratuitement et ramené leurs prises chez eux. Le tournoi débute à 6 h pour se terminer à 16 h. Pour information, composez le 418-854-7623.

Sur le lac Témiscouata, les amateurs recherchent surtout la truite mouchetée, mais on dit que les touristes se satisfont aussi d’une belle perchaude.

SAINT-MARC-DU-LAC-LONG

La pêche blanche est aussi prisée dans la région de Saint-Marc-du-Lac-Long et de Rivière-Bleue. La pêche est d’ailleurs bien permise sur le lac Long, malgré des indications contraires publiées récemment. Les amateurs s’y adonnent d’ailleurs autant avec des cabanes que directement sur la glace. Surveillez les activités, certaines seront organisées dans les semaines à venir.

Notons également qu’il n’est pas rare d’apercevoir des pêcheurs, taquinant le poisson à certains moments durant l’hiver, dans les régions de Trois-Pistoles et Saint-Mathieu-de-Rioux, ainsi qu’au Quai Narcisse à Rivière-du-Loup.