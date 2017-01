La glissade urbaine de retour sur la rue Lafontaine au début février

Plusieurs s’en réjouiront, la glissade géante urbaine, qui avait connu un beau succès l’hiver dernier, sera de retour sur la rue Lafontaine de Rivière-du-Loup, le 5 février prochain, dans le cadre de la programmation Boule de neige.

L’activité, érigée entre les rues Laval et Dollard, avait certainement marqué les esprits il y a un an, alors que de nombreuses familles et amateurs de glisse, s’y étaient rassemblés, sourires géants. Impossible, donc, de ne pas répéter l’expérience.

BOULE DE NEIGE

Boule de neige commence dès le 14 janvier avec la possibilité de glisser en tube sur la pente Frontenac. Les différentes activités se poursuivront jusqu’au 11 et 12 mars. Plusieurs classiques sont de retour, dont la marche aux flambeaux et la disco-patin du parc Cartier.

Des événements marquants, à portée nationale, reviennent également. Entre autres le festival Grimpe en Ville, l’un des événements en escalade de glace les plus populaires au Québec, et le Concours intercollégial de sculpture sur neige.

De nouvelles animations font également partie de la mouture 2017. Qu’il s’agisse de la Course des neiges, du tournoi de Yukigassen ou du Géorallye hivernal avec GPS, les citoyens, petits et grands, trouveront leur compte.

MOMENT PHARE

Le week-end du Concours intercollégial de sculpture sur neige demeure le moment phare de la programmation, alors que plusieurs collaborateurs profitent de l’occasion pour offrir des animations additionnelles. Du 2 au 5 février, la rue Lafontaine prendra donc des airs de fête. Le centre-ville s’animera en journée et en soirée grâce à une foule d’activités.

En plus de rencontrer les artistes à l’œuvre sur leur bloc de neige, la population pourra participer à la marche aux flambeaux au parc des Chutes, le vendredi 3 février à 19 h. Elle pourra aussi prendre part à l’événement Plaisirs d’hiver sur la Laf! en assistant, le samedi soir, au spectacle en plein air et au tournoi de hockey balle, et à la glissade urbaine le dimanche. De son côté, le Marché public Lafontaine ouvrira exceptionnellement ses portes au carré Dubé, le temps d’un marché spécial d’hiver de 10 h à 15 h.

La programmation Boule de neige est une initiative du Service loisirs, culture et communautaire de la Ville de Rivière-du-Loup. Pour la consulter en entier et obtenir toutes les informations, visitez le site Internet de la Ville de Rivière-du-Loup : www.ville.riviere-du-loup.qc.ca.