Inscription au Défi OSEntreprendre dans la MRC de Témiscouata

La MRC de Témiscouata est heureuse de donner le coup d’envoi à la 19e édition du Défi OSEntreprendre dans la catégorie Création d’entreprise qui comprend trois échelons: local, régional et national. Il est aussi possible de s’inscrire dans la catégorie Transmission d’entreprise. Tous les nouveaux et futurs entrepreneurs sont invités à s’inscrire avant le mardi 14 mars à 16 h.

Ce concours vise à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales afin de susciter le désir d’entreprendre et de contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. «En plus de générer des emplois chez nous, la création d’entreprises est essentielle à notre développement économique», a indiqué Guylaine Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata. «Nous avons grandement besoin de gens passionnés et créatifs qui savent faire preuve d’audace et mettre en œuvre leurs idées» a-t-elle ajouté.

Tous les critères d’admissibilité, ainsi que la liste des catégories et des prix spéciaux sont accessibles sur le site Internet. Les personnes intéressées doivent se rendre sur le site www.OSEntreprendre.quebec et suivre les directives. Il est possible de s’inscrire en ligne dans l’une ou l’autre des sept catégories officielles du Défi OSEntreprendre.

Une activité de remise de prix aura lieu en avril prochain et couronnera les lauréats à l’échelon local. Ceux-ci poursuivront le défi au régional et peut-être même au national. Pour des informations supplémentaires au sujet des catégories Création d’entreprise et Transmission d’entreprise, communiquez avec Étienne Malenfant, conseiller en développement économique à la MRC de Témiscouata au 418-899-6725 ou sans frais : 1-877-303-6725 poste 4432, par courriel au emalenfant@mrctemis.ca.