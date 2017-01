Un don de 45 000$ au Centre d’entraide l’Horizon

Le Centre d’entraide l’Horizon de Rivière-du-Loup pourra poursuivre sa mission sans soucis, car il est maintenant propriétaire de l’immeuble qu’il occupait depuis 2005 sur la rue Fraserville, grâce à un don de 45 000$ remis par le louperivois Simon Chartier.

Ce dernier avait hérité du bâtiment après le décès de son père, Marc Chartier, ancien propriétaire de la quincaillerie Chartier, qui s’y trouvait. Ce dernier s’était toujours assuré de soutenir la mission de l’organisme communautaire en conservant le loyer plus bas que le marché. Sensible à la cause, Simon Chartier n’a pas hésité longtemps à se départir du bâtiment, au profit du Centre d’entraide l’Horizon. Il leur a offert un montant de 45 000$, permettant à l’organisme de bénéficier d’une importante mise de fonds cet l’achat.

«J’enseigne l’entreprenariat à l’Université Laval, et je suis très sensible aux projets d’entreprenariat social, ayant un impact sur la société, dont le but premier n’est pas de s’enrichir. Le Centre d’entraide L’Horizon en est un bon exemple», explique Simon Chartier.

Ce don de 45 000$ assure donc une pérennité et une stabilité à l’organisme communautaire oeuvrant en santé mentale à Rivière-du-Loup. La directrice, Nadine Pelland, entend se servir de la plateforme de sociofinancement La Ruche Bas-Saint-Laurent, afin de compléter le financement de cet achat majeur pour l’organisme.

«Le Centre d’entraide l’Horizon continue de vivre grâce à ce don. Nous pourrons organiser plus d’activités pour mieux desservir la communauté. Cela a fait notre différence», complète-t-elle. L’organisme pourra également bénéficier de revenus, puisqu’un loyer se trouve dans le bâtiment qui leur a été vendu. Simon Chartier a vu en ce don une manière de perpétuer l’œuvre de son père.

L’ouverture officielle des nouveaux locaux du Centre, et un hommage à la famille Chartier sont prévus cet automne.