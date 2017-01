Cotech Inc de Saint-Éloi en vedette dans un jeu vidéo

Des milliers de joueurs peuvent désormais voir le logo de l’entreprise Cotech Inc de Saint-Éloi dans le jeu Farming Simulator 2017. Il s’agit d’un beau clin d’œil à l’international pour ce commerce régional qui œuvre dans la fabrication et la production d’équipements aratoires et de grattes à neige.

Le logo de Cotech Inc apparait à quelques endroits dans le jeu, notamment sur des bennes utilisées par les chargeurs virtuels d'un contenu téléchargeable créé par l'entreprise Blacksheep Modding.

«Nous avons discuté avec les équipes de travail de cette compagnie pour créer des outils et les inclure dans le jeu en conservant leur capacité de chargement réelle. Le contenu est disponible sur console également, c'est une visibilité mondiale pour nous», souligne Rémi Côté, responsable des ressources humaines et du marketing de Cotech Inc. C'est tout d'abord Blacksheep qui est entré en contact avec l'entreprise de Saint-Éloi, intéressée à produire en 3D ses équipements.

Farming Simulator 2017 est reconnu pour offrir aux joueurs un large éventail de machinerie agricole virtuelle des plus grandes marques de partout dans le monde, telles que New Holland, Fendt, Massey Ferguson et Altra, entre autres. Il s’agit d’un jeu en mode «monde ouvert», où les joueurs doivent gérer une entreprise agricole fictive comprenant plusieurs centaines d’hectares, notamment en récoltant leurs champs, en s’occupant des animaux, et en exploitant les ressources forestières.

Le jeu Farming Simulator 2017 est disponible depuis le mois d’octobre sur les plateformes Xbox One, Playstation 4, PC, Mac, 3 DS et sur mobile. La franchise Farming Simulator compte une communauté de plusieurs millions de joueurs partout à travers le monde.