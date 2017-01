Conteneurs KRT remettra 1 000$ à chaque employé qui cessera de fumer

La direction de l’entreprise Conteneurs KRT de Rivière-du-Loup a décidé de remettre un montant de 1000$ à chacun de ses employés qui s’inscrira au défi J’arrête j’y gagne, du 6 février au 19 mars, réparti en quatre montants selon les quatre étapes de la démarche.

Ainsi, un lot sera octroyé à chaque travailleur lorsqu’il atteindra six semaines sans fumer, soit la durée totale du défi (125$), trois mois (125$), six mois (250$) et un an (500$), pour une récompense totale de 1 000$.

Pour Martin Ouellet, président-directeur général de Conteneurs KRT, ex-fumeur depuis 2011, le but de cette démarche était tout d’abord de soutenir les employés dans leurs efforts afin de se libérer du tabagisme. «Nous souhaitons que ces prix leurs fournissent une source de motivation supplémentaires pour qu’ils persévèrent au-delà des six semaines du défi.»

L’entreprise Conteneurs KRT compte une vingtaine d’employés, dont près du tiers sont des fumeurs. Il est possible de s’inscrire au défi en suivant ce lien : https://portail.capsana.ca/site/portal/registration.html?app=dt