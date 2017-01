Une nouvelle image pour valoriser les parcours de formation axée sur l’emploi

La commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs adopte une nouvelle image représentative de l’accompagnement, de l’entraide, de la fierté et de la réussite que les parcours de formation axée sur l’emploi suscitent chez les élèves qui y sont inscrits au sein des écoles secondaires et de la Maison familiale rurale (MFR) du KRTB.

Ils permettent aux jeunes de 15 ans et plus d’acquérir des compétences pertinentes par le biais de stages en entreprise. Les étudiants poursuivent ainsi leur scolarité dans des contextes différents, qui respectent leur style et leur capacité d’apprentissage, et leur donnent l’occasion d’obtenir une certification dans un métier semi ou non spécialisé comme aide-boucher, préposé dans une station-service, aide-éducateur, entre autres. Les élèves sont accompagnés par l’entreprise qui les accueille et supervisés par un enseignant durant toute leur formation.

En fonction du cheminement de chaque élève, il est aussi possible de poursuivre les apprentissages pour accéder à la formation professionnelle. Ces deux formations favorisent la réussite et la persévérance scolaire en plus de qualifier une main-d’œuvre prête à l’emploi, formée selon les exigences des employeurs.

Pour toute information supplémentaire sur les parcours de formation axée sur l’emploi, les personnes intéressées peuvent consulter le site de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs au www.csfl.qc.ca ou contacter l’établissement scolaire de leur secteur.

Pour leur part, les employeurs intéressés à recevoir des stagiaires sont invités à joindre Christiane Séguin, directrice Adaptation scolaire et Services éducatifs complémentaire à la commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, au 418 854-2370 poste 2141, ou par courriel à l’adresse christiane.seguin@csfl.qc.ca.