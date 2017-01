Écoles fermées au Kamouraska

En raison des conditions climatiques, les écoles primaires et secondaires des secteurs de La Pocatière et Saint-Pascal sont fermées pour la journée y compris l'école primaire Hudon-Ferland de Saint-Alexandre.

De plus, l'École secondaire de Rivière-du-Loup a été fermée pour la journée en raison d'une panne électrique. Les étudiants ont été retournés à la maison par le transport scolaire. L'école des Vieux-Moulins de Saint-Hubert a également fermé ses portes pour l'après-midi. Les centres de formation professionnelle de La Pocatière et Saint-Pascal sont fermés pour la journée. Les services de garde de Saint-Denis et Sainte-Louise sont également fermés pour l'avant-midi. Pour plus de détails, consultez le site Info-Fermeture de la commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup : infofermeture.cskamloup.qc.ca/

Les écoles du secteur de Rivière-du-Loup, et celles de la commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs demeurent ouvertes, sauf l'École secondaire de Rivière-du-Loup.