Deux témiscouataines au gala télévisé Célébration

Le Témiscouata sera bien représenté lors du prochain gala télévisé Célébration 2017, et deux fois plutôt qu’une ! C’est que Cathy Martel de Dégelis et Véronique Pelletier de Témiscouata-sur-le-Lac seront de la soirée et l’une d’elles sera peut-être la prochaine gagnante du gros lot de un million de dollars!

Tous les gagnants d’une participation télé instantanée, soit « 1 000 $ + TIRAGE TV » et ceux de la promotion 2e chance – dans les casinos, les salons de jeux, les salles Kinzo et sur Espacejeux.com – remporteront une fin de semaine de rêve pour deux à l’hôtel Hilton Lac-Leamy, à Gatineau. Ces invités de marque participeront à plusieurs activités exceptionnelles, dont le grand spectacle-tirage, qui couronnera un millionnaire au Théâtre du Casino du Lac-Leamy.



Pour l’occasion, le metteur en scène Joël Legendre a élaboré un spectacle original mettant en vedette plusieurs artistes appréciés du public : 2Frères, Bïa, Boogat, Isabelle Boulay, DJ Champion, Gardy Fury, Marie‑Ève Janvier, Alexe Gaudreault, Geneviève Leclerc, King Melrose et Jonathan Painchaud. Ils feront de Célébration 2017, un gala unique et aux couleurs musicales des plus variées. Pour une 28e année consécutive, Yves Corbeil assurera le bon déroulement des tirages.

Le rendez-vous est donné le dimanche 15 janvier à compter de 20 h 30, à TVA.