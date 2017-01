Première randonnée aux flambeaux de l'hiver

Le parc national du Bic vous invite à participer le 14 janvier 2017 à une soirée magique et énergisante lors d'un clair de lune: la randonnée aux flambeaux et guimauves. Que ce soit entre amis ou en famille, habillez-vous chaudement et venez faire une randonnée à pied ou en raquette à la lumière des flambeaux.

Les départs se feront en continue entre 17h30 à 20h00 et de façon autonome. Cette randonnée vous mènera jusqu' à la pointe aux Épinettes afin d'admirer le reflet de la pleine lune sur les glaces et la banquise. Question de vous réchauffer un peu, vous pourrez aussi faire griller quelques guimauves autour d'un feu de camp et vous dégusterez un bon chocolat chaud. Il s'agit d'une randonnée de niveau facile totalisant 5 km.

La tarification d’accès dans les parcs nationaux n’étant pas incluse dans le coût de l’activité, il peut être très avantageux de se procurer la carte annuelle Parcs Québec, valide pour une période de 12 mois. Notons que les enfants de moins de 17 ans sont admis gratuitement dans les parcs nationaux. Les frais d’accès quotidiens sont de 8,50$ et s’appliquent aux adultes seulement.

Départ:

Le samedi, 14 janvier dès 17h30 au Centre de services Rivière-du-Sud-Ouest et les derniers départs se feront à 20h

Durée :

Environ 2 heures

Pour plus d'information, consultez le site internet http://www.sepaq.com/pq/bic/