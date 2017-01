Lisa-Marie Gamache obtient son congé de l'hôpital

Deux semaines jour pour jour après avoir reçu une greffe de coeur à Noël, Lisa-Marie Gamache, âgée de 16 ans, a obtenu son congé de l'hôpital. Elle a quitté l'Institut universtaire de cardiologie et de pneumologie de Québec à 14 h 30 le 8 janvier.

Lisa-Marie doit rester encore quelque temps à Lévis, chez un membre de sa famille puisqu'elle fait l'objet d'un suivi de santé serré, notamment pour de la physiothérapie et des rayons X. «Elle va super bien, les médecins ont dit qu'elle avait un coeur impeccable. Le médecin lui a donné son congé parce que tous ses organes étaient beaux, en santé. On est fiers d'elle, Lisa-Marie est toujours restée forte et courageuse», explique sa mère, Guylaine Dumas.

Le personnel médical et ses visiteurs ont également été émus de la voir partir. Pour le moment, elle célèbre Noël chez sa famille, à l'extérieur de l'hôpital. Lisa-Marie a la tête pleine de projets, et maintenant un infini de possibilités pour les réaliser.