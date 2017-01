Le Réseau FADOQ s’installe à Rivière-du-Loup

Le Réseau FADOQ a ouvert un point de service à Rivière-du-Loup, plus précisément au 60, rue Saint-Henri, soit au sous-sol de la résidence Reine-Antier. Les ainés de la région auront donc plus facilement la possibilité de joindre les rangs du réseau provincial plutôt que celui de l’Est du Québec connu sous le nom de Carrefour des 50 ans et plus.

D’ailleurs, la grande majorité des clubs des 50 ans et plus de l’Est du Québec font partie du regroupement régional Carrefour des 50 ans et plus (auparavant appelé FADEQ), soit depuis que le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et l’Abitibi aient décidé de quitter la Fédération de l’Âge d’Or du Québec en 1989. Mais certains clubs sont demeurés fidèles au Réseau FADOQ comme à Rivière-Bleue de même que Sully et Saint-Éleuthère à Pohénégamook. Même à Rivière-du-Loup, où le Carrefour des 50 ans et plus est bien implanté, le Réseau FADOQ est présent en 2017 avec 600 membres. La MRC de Rivière-du-Loup en compte 1000.

«Je ne veux pas parler contre le Carrefour des 50 ans et plus, mais pour défendre les droits des ainés, ça se fait mieux au niveau provincial par le Réseau FADOQ», a mentionné Nancy Bérubé, directrice générale de la FADOQ région du Bas-Saint-Laurent. Elle sera présente au nouveau point de service de Rivière-du-Loup deux jours par semaine.

Mme Bérubé voit très bien une cohabitation des deux organismes d’ainés en sol louperivois. D’ailleurs, le Réseau FADOQ n’entend pas aller dans la même direction que le Carrefour des 50 ans et plus en organisant des soirées sociales et des soupers sur une base régulière. «Nous voulons se garder des distinctions, notre but est d’outiller les ainés», a indiqué la directrice générale. À titre d’exemple, le Réseau FADOQ organise des cours d’informatique et des ateliers de sensibilisation reliée au vieillissement. «Bien sûr ces activités servent également à briser l’isolement chez les personnes âgées», a-t-elle ajouté.

NOUVEAU POINT DE SERVICE

Pour souligner l’inauguration du nouveau point de service, il y aura une activité portes ouvertes le jeudi 19 janvier, de 18 h à 20 h. Il y aura visite des lieux, diverses informations sur les programmes offerts, un léger gouter et le tirage de prix de présence. Le Réseau FADOQ espère également par cette rencontre développer une équipe de bénévoles. On vous demande de confirmer votre présence en communiquant au 418-893-2111. Le Réseau FADOQ compte 475 000 membres au Québec et 763 clubs. Le Bas-Saint-Laurent a 7 800 membres et 6 clubs.