Un symposium international sur la biogéochimie des estuaires à l'UQAR

L’Université du Québec à Rimouski accueillera, du 4 au 7 juin, le 14e Symposium international sur la biogéochimie des estuaires. Cet important rendez-vous rassemblera plus de 100 chercheuses et chercheurs en sciences marines et en sciences de l’environnement provenant d’Amérique du Nord et d’Europe.

Ces experts, dont plusieurs de renommée mondiale, échangeront sur le thème Estuaires : des réacteurs biogéochimiques dans le continuum continent – océan. « Ce symposium international constitue une vitrine exceptionnelle pour la recherche effectuée dans notre région sur les interrelations entre les bassins versants, les milieux côtiers et l’estuaire ou le golfe du Saint-Laurent du point de vue des échanges chimiques», indique le doyen de la recherche, Marc-André Villard.

Le Symposium international sur la biogéochimie des estuaires est présenté aux deux ans. « Il s’agit d’un forum de discussions et d’échanges pour les scientifiques qui s’intéressent aux fonctions biogéochimiques des estuaires nordiques, à la biogéochimie des sédiments perméables, au comportement des nouveaux contaminants, aux défis actuels des études sur les systèmes estuariens et côtiers ainsi qu’à l’état des connaissances sur l’estuaire du Saint-Laurent, explique la professeure Gwénaëlle Chaillou, présidente du comité organisateur.

En plus de faire une place de choix à la relève scientifique en permettant aux étudiantes et aux étudiants de présenter leurs travaux, le symposium fera aussi rayonner l’impact de la recherche pour la société en offrant, en collaboration avec Québec-Océan, des activités grand public dans le cadre de la Journée Mondiale des océans, le 8 juin prochain.

La programmation complète du symposium sera disponible en avril sur le site Web de l’évènement.