Marie-Michelle Thériault reçoit la Médaille académique du Gouverneur général

Marie-Michelle Thériault de Rivière-du-Loup, diplômée de la promotion 2016 du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup, a récemment reçu la Médaille académique de bronze du Gouverneur général pour l’excellence de ses résultats scolaires.

Cette distinction honorifique est remise annuellement à l'élève qui obtient la plus haute moyenne générale à la fin de ses études secondaires (incluant tous les cours de 4e et de 5e secondaire). Outre son assiduité aux études et ses réussites sur le plan scolaire lors de son passage au Collège, Marie-Michelle était notamment impliquée dans l’organisation du Gala Méritas annuel. Pianiste, elle a aussi obtenu son 11e degré en piano de l'Université Laval lors de sa 4e secondaire. Elle étudie présentement au programme de DEC-BAC en Soins infirmiers au Cégep de Rivière-du-Loup.

Lors de la remise de la Médaille du Gouverneur général, le directeur général du Collège Notre-Dame, Guy April, a souligné la contribution de Marie-Michelle durant ses études.