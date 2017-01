Une sixième édition du Café de l’emploi en acériculture

Service Accès-Emploi invite les employeurs et les personnes intéressées par un emploi dans le domaine de l’acériculture à participer à la sixième édition du Café de l’emploi en acériculture.

L’évènement est présenté à deux endroits : le mercredi 11 janvier, à 13 h 30, au CETTA Bas-Saint-Laurent, situé au 656, rue Notre-Dame-des-Champs, Pohénégamook, et le jeudi 12 janvier, à 13 h 30, au Centre multifonctions, situé au 5, rue de l’Église Ouest, Sainte-Rita.

Les chercheurs d’emploi pourront consulter les offres d’emploi recueillies auprès de plus de 200 entreprises acéricoles des régions du Témiscouata et des Basques, en plus de pouvoir discuter avec les employeurs présents.

Des représentants du Centre de formation professionnelle en production acéricole de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, du Club d’encadrement technique en acériculture de l’Est et de l’entreprise bas-laurentienne Nokomis présenteront les perspectives d’emploi, les services et formations offerts dans la région.

Pour obtenir de plus amples informations ou pour confirmer votre présence, contactez Emmanuelle Rivard, conseillère en emploi, Service Accès-Emploi au 418 893-5837 (poste 102) ou Déa Cyr, coordonnatrice au service aux employeurs, Service Accès-Emploi au 418 855-2777 (poste 107).