Journée d'hiver Sépaq: Gratuité d'accès pour tous

«Les établissements de la Sépaq : chaleureux même en hiver», c’est autour de ce thème que la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)) organise, le samedi 18 février, sa toute première journée porte ouverte hivernale, dont la récurrence pourrait bien entraîner une nouvelle tradition d'hiver dans les familles québécoises.

Treize des vingt-quatre parcs nationaux du Québec, dont le parc national du Bic, ouvriront leur porte gratuitement à la population et offriront des activités de plein air assez stimulantes pour réchauffer les plus frileux. À noter que le parc national du Lac-Témiscouata est fermé l'hiver, mais demeure accessible aux visiteurs.

Les établissements des parcs concernés de la Sépaq n'hibernent donc pas durant la saison froide, et plusieurs d'entre eux offrent les mêmes services qu'en été (bâtiment d'accueil, personnel attentionné, prêt d'équipement, sentiers entretenus et balisés, etc.). Comme par magie, les sentiers de randonnée pédestre estivaux se transforment en sentiers de raquette, de ski de fond, de ski nordique ou de VPS (fatbike), certains lacs gelés deviennent le lieu de prédilection de la pêche blanche, des glissades apparaissent, les activités de découverte dévoilent les mystères de l'hiver…

ACTIVITÉS

En plus de l'accès gratuit aux parcs nationaux, cette journée donnera droit à tous les sentiers de ski de fond et de raquette, en plus de la location de l'équipement pour une période d'essai. Rappelons que l'équipement de ski et de raquette pour les enfants de moins de 18 ans est offert sans frais en toute période.

De plus, un des objectifs de cette journée est de créer une ambiance accueillante et chaleureuse. En ce sens, un espace extérieur sera aménagé pour accueillir les participants et un feu permettra aux gens de se réchauffer à l'arrivée ou après les activités. Sur place, les visiteurs pourront échanger avec le personnel en sirotant un chocolat chaud ou en faisant griller des guimauves.

Aussi, selon les établissements, une programmation spéciale sera offerte aux participants de la journée : clinique d'essai gratuit (raquette, ski de fond, randonnée avec crampons, etc.), kayak de glace, pêche sur glace, glissade, randonnée guidée, etc. Pour la programmation complète : sepaq.com/hiver/journee.

Parcs nationaux participants: Aiguebelle, Bic, Gaspésie, Grands-Jardins, Îles-de-Boucherville, Jacques-Cartier, Mont-Mégantic, Mont-Orford, Mont-Saint-Bruno, Mont-Tremblant, Monts-Valin, Oka, Yamaska. Camp Mercier (réserve faunique des Laurentides) et la Station touristique Duchesnay.