Pascal Rousseau, Noël d’enfant

L’année 2016 n’est pas l’année de tous les repos pour le directeur du Service incendie de Trois-Pistoles, Pascal Rousseau. Outre les interventions majeures en matière d’incendie, pensons à celui du GO Usinage, et la préparation d’une simulation inter-services, c’est la mise en place du système FOCUS qui a retenu l’attention. Une initiative qui a fait parler d’elle dans l’ensemble de la province. Et Noël dans tout cela ?

«Un de mes plus beaux souvenirs de jeunesse du temps des fêtes, c’est le rassemblement inconditionnel de tous les membres de la famille pour le réveillon. Pas d’internet, pas de cellulaire, pas de jeux vidéo, tout simplement nous.

D’un côté de la famille, après le savoureux souper de Noël, c’était une soirée spectacle haut en couleur qui prenait place où tous les membres de la famille offraient un petit numéro de variété soit comique ou de musique mais tout le monde participait. De l’autre côté de la famille, les jeux de société, la danse et la discussion prenaient toute l’attention jusqu’au souper du réveillon. Dans les deux cas la musique de Noël, la simplicité et le bonheur étaient au rendez-vous.

Le spectacle et les jeux de société terminés, bien que très appréciés, faisaient place au clou de la soirée pour tous mais plus attendu encore par les enfants, soit la remise des cadeaux. Une petite table était installée où toutes les personnes offraient et recevaient, à tour de rôle, les présents de Noël. Ensuite, pour terminer la soirée jusqu’aux petites heures du matin, la guerre des cartes où tout le monde s’affrontait au jeu du Fou, au Charlemagne, à la Dame de Pique et du Président.

Des soirées inoubliables certes mais rien n’a vraiment changé. La magie de Noël existe encore en chacun de nous, il faut seulement prendre le temps de la voir et de la partager.

Joyeuses fêtes à vous tous !»